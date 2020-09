Démontage et reconstitution de son antenne terrienne de communication : Les explications du Groupe Sonatel

L’antenne satellite de Gandoul va avoir un nouvel visage d’après la Sonatel qui informe de son démontage pour les besoins de reconstitution sur une autre position. « Malgré plusieurs restaurations, l’antenne et ses installations subissaient l’effet de leur âge et d’une inutilisation prolongée », argue la Sonatel. Qui explique dans la foulée que l’état de rouille très avancée des tôles et des grosses pièces métalliques constituait un danger de plus en plus important.



A travers son communiqué de presse, la société confie que l’opération de démontage en cours ne vise pas à mettre en veilleuse cette station terrienne qui a marqué l’histoire des télécommunications du Sénégal et du continent. « Elle est plutôt inscrite dans l’optique de continuer à y contribuer de façon active, l’objectif étant de préserver la position du Sénégal dans l’évolution de ce métier spécifique des télécommunications », cajole le géant des télécommunications.



En ce sens, Sonatel dit avoir lancé depuis plusieurs années un projet de renouveau du site de Gandoul qui rentre maintenant dans une phase finale et qui verra l’installation de nouvelles antennes satellite de dernière génération au service de tout le continent africain.



Pour terminer, le communiqué rapporte que la Sonatel a pris toutes les dispositions techniques pour préserver la grande antenne historique pendant la désinstallation dans la perspective d’une reconstitution sur une autre position plus favorable et plus sécurisée pour les personnes et les biens de ce site.

Bassirou MBAYE

La grande antenne satellite de Gandoul, vieille de près de 50 ans, est démontée suite au risque que constitue son maintien pour le bâtiment et pour le personnel sur site. L’information émane de de la Sonatel qui dit avoir pris toutes les dispositions techniques pour préserver la grande antenne historique pendant la désinstallation dans la perspective d’une reconstitution sur une autre position plus favorable et plus sécurisée.Source : https://www.lejecos.com/Demontage-et-reconstitutio...