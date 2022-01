Dénonçant les agissements de Gox Yu Bess et de Serigne Mbacké Ndiaye: Benno revendique sa victoire à Khombole Les premières tendances issues des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, continuent de créer de vives polémiques. Au-delà de certaines localités du Sénégal, c’est également le cas à Khombole. En effet, la coalition Benno Bokk Yakaar de cette zone, a tenu à revendiquer sa victoire. Avec sa tête de liste qui n’est autre que Mamadou Lamine Guèye, ladite coalition a fait savoir lors d’une conférence de presse, qu’elle devance de sept voix l’autre coalition rivale, qui n’est autre que Gox Yu Bess.

« C’est clair que la population a voté et a fini de choisir notre liste. Nous avons effectué toutes les vérifications possibles. Dès le soir et jusqu’au matin du lundi, nous avons pu cumuler tous les résultats obtenus dans l’ensemble des centres de vote de Khombole. Sans conteste, nous sommes sortis gagnants de ce scrutin ».



« Mieux encore, nos propos sont étayés par rapport à ce qui est vérifiable par tout le monde. En clair, nous avons très bien compté et nous dépassons la coalition Gox Yu Bess de sept voix. Étant donné qu’il suffit de dépasser d’une voix pour gagner, avec sept voix de plus, c’est notre coalition Benno qui a gagné le scrutin à Khombole », a déclaré Mamadou Lamine Guèye.



Embouchant la même trompette, Serigne Mbacké Anne, tête de liste proportionnelle s’est voulu clair.



« Il ne faut pas jouer aux oiseaux de mauvais augure. La vérité des urnes est sans contestation. Nous avons gagné le scrutin et il suffit de savoir lire les résultats pour se rendre d’une telle réalité. L’autre coalition Gox Yu Bess doit plutôt nous féliciter au lieu d’essayer de créer de faux problèmes, en tenant un faux discours tout en sachant qu’elle a perdu ».



Poursuivant, il ajoute : « Ces gens sont dans la manipulation. Alors, qu’ils arrêtent parce que cela ne passera pas ». Une occasion pour dénoncer les agissements de Serigne Mbacké Ndiaye.



« Ce que l’on a essayé en 2012 en voulant de faux résultats, ne peut plus passer, surtout à Khombole. Celui qui a transféré son vote à Dakar, ne peut point influer sur les résultats obtenus à Khombole. Il a parlé dans les médias, alors que tout ce qu’il dit est totalement faux. Encore une fois, notre maire, maire de Khombole, s’appelle Mamadou Lamine Guèye », a-t-il terminé.













