Dénonciation: Souleymane Niang crie son ras-le-bol contre des gendarmes de Saly Souleymane Niang, demeurant à Nianing, a joint Leral, avec son lot de plaintes et de complaintes, pour réclamer justice. Il dit être victime d’actes de torture, d’oppression et de brutalité des gendarmes de la Brigade de Saly. Et, dans sa dénonciation, il a précisé avoir porté plainte sans suite et tenté de joindre vainement le procureur et le Chef de l’Etat, Macky Sall. (Leral vous propose in extenso son texte).

« Je vis depuis maintenant, cinq ans un calvaire... En effet, je suis victime de la part d’un groupe de gendarmes depuis cinq ans, d’abus de pouvoir, de persécutions, d’intimidations, de simulations, de violations de domicile, d’agression physique dans mon lieu d’habitation, d’atteinte à la liberté individuelle et encore plus grave, de soumission chimique, d’agression quotidiennement à l’aide de gaz neurotoxique (je vis avec un masque, qui d’ailleurs, ne me protège pas, j'ai d’énormes problèmes de santé notamment respiratoire et pulmonaire...). Au tout début, j'avais écrit une demande d’audience à au Président de la République, pour lui en parler. Mais, je suis sûr qu’il n’a jamais vu cette lettre, c'est sûr, ils l’ont détournée... »



« J’ai porté plainte contre l’ex-Cdt de la Brigade de Saly, des gendarmes et de leurs complices X... »



« Le problème est que le secrétaire du procureur, un certain Me Diop, en connivence avec les gendarmes, fait semblant,d’enregistrer mes plantes et les bloque et donne l’ordre aux ASP et policiers, de ne pas me laisser accéder au parquet au TGI de Mbour. Alors, je suis toujours brutalise, humilié par ces derniers devant tout le monde et j’attends, jusqu'à tard, la sortie du procureur, qui me dit toujours; reviens demain, ainsi de suite et ça recommence...Alors, j'ai porté plainte avec constitution de partie civile et le juge m’a fait payer, une ordonnance de consignation de vingt mille francs, somme dont je me suis acquitté depuis plusieurs mois. Mais toujours rien que des manœuvres...



Ayant subi de forts préjudices (financier, moral et surtout sanitaire) ,je veux que justice soit faite et que je sois rétabli dans mes droits, d’autant plus que je n'ai rien fait et que ce n'est que de la méchanceté gratuite, j'ai peur pour le Sénégal, où les hommes de loi droguent les gens pour pouvoir les incriminer. Si, je n’avais pas alerté les autorités, ils m’auraient liquidé depuis...



Je vous demande de bien vouloir, publier mon cas pour que les Sénégalais sachent que même au 21ème siècle, le Sénégal est encore très loin d’avoir décollé, je ne parle pas d’émergence, il faut d’abord, que le Sénégalais émerge... et qu'il se pose la question de savoir, dans quel pays sommes-nous ? Un pays où tout est fait à l’envers, un pays où une classe de la société est intouchable voire au-dessus de la loi, où il y a des manipulations au sein même de la justice ou l’injustice dans la justice. Il faut que le peuple comprenne pour que le Sénégal puisse, afin décoller...il y a beaucoup, d'autres choses que j’aurais évoquées.



Vu mon état de personne manipulée, je veux simplement, que vous compreniez l’essentiel... Merci encore une fois de publier mon cas et d’accepter mes salutations les plus distinguées. »









