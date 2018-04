Dénouement de la crise scolaire : Le Gouvernement et le G6 finalisent le protocole d’accords aujourd’hui

Le gouvernement ne veut plus perdre de temps avec les enseignants. Après la rencontre de samedi qui a abouti à lever le mot d’ordre de grève, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a invité les secrétaires généraux des syndicats, membres du G6, à une réunion aujourd’hui, pour parapher le protocole d’accords. Preuve qu’il tient à les respecter, le chef du gouvernement a convié à cette rencontre, la Présidente du Haut Conseil pour le dialogue social (HCDS), Innocence Ntap Ndiaye et les acteurs de la société civile engagés dans le secteur de l’éducation ainsi que les associations de parents d’élèves.



Pour rappel, le chef de l’Etat a reçu samedi dernier dans ses appartements, les leaders syndicaux des enseignants regroupés autour du G6 (Ndlr, les plus représentatifs), auparavant conviés pour un déjeuner par la Premier dame Marième Faye Sall. Macky Sall a ainsi obtenu la levée du mot de grève, contre une revalorisation significative de l’indemnité de logement allouée aux enseignants.



Celle-ci passe de 60.000 à 100.000 F Cfa par enseignant, soit 15.000 FCFA à compter d’octobre 2018, 10.000 FCFA à compter de janvier 2019, et 15.000 FCFA à compter de janvier 2020.











Leral.net

