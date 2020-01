Denrées de première nécessité: Les prix de l’huile, du riz et du lait flambent

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 13:05

Après la hausse controversée du coût de l’électricité qui continue de faire l’objet de marches de protestation à Dakar et à l’intérieur du pays, voilà que le prix des denrées de première nécessité a également connu une flambée. Le prix du bidon de 20 litres d’huile qui coûtait entre 14 500 et 15 000 est passé à 18 500 F Cfa, soit une augmentation de 3500.

La bouteille d’un (1) litre passe de 900 à 1000 F Cfa. Le bidon de 5 litres d’huile coûte entre 5000 et 5500.



Le sac de lait en poudre, qui s’échangeait à 42 000 ou 42 500, passe à 60 000 F Cfa, soit une hausse de 18 000.



S’agissant du riz ordinaire, qu’il soit indien ou brisure 100%, la tonne qui coûtait 240 000 passé à 280 000 F Cfa. Ce qui fait que le sac coûte, désormais, entre 14 250 et 14 500 F Cfa. Chez le détaillant, le kilogramme de riz vaut désormais 350 F Cfa.



