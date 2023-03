Départ à la retraite de Thierno Seydou Nourou Sy : Hommage à un homme « pieux, compétent, professionnel et résilient »

Les témoignages étaient unanimes. Thierno, comme on l’appelle affectueusement, est un homme « très compétent, très professionnel, résilient et très pieux ».



Pour Mamadou Deme, président du Conseil d’administration de la Bnde, M. Sy « a fait passer la banque au niveau où elle est actuellement. Il a fait ce qu’il fallait faire et c’est là que le défi est grand pour Dr Niane (le nouveau directeur général -Ndlr-».



Toutefois, il a montré son optimisme pour l’avenir de la banque avec le nouveau manager. « Avec votre expertise et expérience, je ne serai pas surpris des prouesses que vous pourrez apporter à ce qui existe déjà. Le personnel expérimenté est là et déterminé à vous accompagner », dit M. Dème.



Aliou Ndiaye, premier administrateur de la Bnde et actuel secrétaire général du ministère en charge de l’économie, du plan et de la coopération, s’est réjoui du fait que « Thierno ait relevé le défi de l’agrément, du démarrage et de la montée en puissance ».



« Cette cérémonie marque l’excellence de la relation bâtie depuis 2013 », s’est réjoui Thierno Seydou Nourou, pour sa part. Très ému par les différents témoignages, il a souligné que la Bnde a réglé le problème de la relève avec l’expertise du personnel qui va accompagner le nouveau directeur Abdoulaye Niane.



Il a relevé « une disparité territoriale qu’il faut équilibrer » par rapport au déploiement de la banque sur le territoire national. « Je demande au personnel qui est très engagé et compétent de soutenir le nouveau directeur général de la Bnde », dit-il. Avant de lui faire savoir qu’il a un directeur général qui a, non seulement la compétence, mais aussi la connaissance pour porter la banque en avant.



« Je suis à la retraite mais je reste à votre disposition vous tous », déclare-t-il, avant d’appeler « le personnel à être plus engagé et plus innovant pour trouver les solutions du développement ».



Pour le nouveau manager de la Bnde, le challenge, « c’est d’être dans la continuité mais aussi d’amplifier ». Dr Abdoulaye Niane confie que la banque doit aider les sénégalais surtout les Pmi/Pme à bâtir une croissance soutenue



« Vous nous avez aidé à mettre le pied à l’étrier pendant deux mois », a-t-il dit à son prédécesseur qui, selon lui, « a veillé à la construction de la Bnde qui fait la fierté des sénégalais aujourd’hui ». Il nous appartient, avec l’appui de tous, de porter le développement de la banque sachant que les fondamentaux sont déjà scellés, fait-il savoir.



La Bnde avait annoncé la nomination de M. Abdoulaye Niane en qualité de directeur général à l’issue de la réunion du Conseil d’administration tenue le 12 Janvier 2023. M. Niane est un expert en fiscalité, inspecteur des impôts et des domaines avec une quinzaine d’années d’expériences dans l’administration sénégalaise.



La banque a connu une importante progression de son total bilan qui a été multiplié par 11 de 2014 à 2021 passant de 30 milliards à 332 milliards à fin décembre 2021, confirmant ainsi la forte croissance de la banque au cours de ces dernières années.



Le total bilan s’établissant à 332 milliards de francs Cfa en 2021 contre 279 milliards en 2020 a connu une progression annuelle de 53 milliards. Le résultat, toujours bénéficiaire et s’élevant à 2,793 milliards, est entièrement mis en réserve pour renforcer les fonds propres de la banque.



L’Assemblée générale tenue au titre de l’année 2021 avait fortement apprécié le niveau des crédits à la clientèle et aux Sfd qui se situent à 157,8 milliards de Fcfa, avec une progression entre les exercices 2020 et 2021 de 12%. Ces financements ont été adressés aux entreprises pour les accompagner d’une part dans la relance de leurs activités post Covid-19 et d’autre part, dans la réalisation des projets d’investissements structurants pour l’économie.



L’Assemblée générale avait, en ce sens, félicité la direction générale pour le niveau de collecte noté en 2021 avec une progression des ressources de plus de 44 milliards.



Bassirou MBAYE







