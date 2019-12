Départ annoncé de Moustapha Niasse : réaménagement en vue dans l’entourage de Macky Sall La démission de Moustapha Niasse de son poste de président de l’Assemblée nationale pourrait survenir incessamment. C’est, en tout cas, ce qu’annonce Rewmi Quotidien, soulignant que l’ancien ministre des Affaires étrangères sous Diouf, incommodé par son âge et les critiques dont il fait de plus en plus l’objet dans l’hémicycle, envisage tout bonnement de se retirer de la scène politique.

Jeudi 19 Décembre 2019

Aussi, croit savoir le journal, le président Macky Sall songerait-il à l’actuel Secrétaire général de la présidence de la République Mahammad Boun Abdallah Dionne pour le remplacer au perchoir.

Ainsi, Aly Ngouille Ndiaye, serait pressenti pour remplacer l’ancien Premier au Secrétariat général de la présidence et devrait être à son tour remplacé au département de l’Intérieur par l’actuel ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, toujours selon le journal.



