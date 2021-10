Départ de Bamba Fall de « Yewwi Askan Wi »: Cheikh Tidiane Dièye précise... Après l’annonce du départ du Maire de la Médina, Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur national de la plateforme « Avenir Sénégal Bu Niu Beug » et membre de la coalition « Yewwi Askan Wi », face à l’émission ‘’Grand jury’’ de la Rfm de ce dimanche, a précisé que Bamba Fall est entrée dans ‘’Yewwi Askan Wi’’ en tant que membre de ‘’Taxawou Sénégal’’ qui est toujours dans la coalition ».

« Aucune autre coalition de l’opposition n’est notre adversaire, bien au contraire. Et nous tendons la main à toutes les autres coalitions au niveau des départements ou des communes, que nous nous donnions la main et que nous mutualisons partout où cela sera possible pour peser et gagner.



Notre seul adversaire, pas un ennemi, mais un adversaire politique dans cette élection, c’est Benno Bokk Yakaar et nous comptons faire en sorte que ‘’Yewwi’’ ou d’autres de l’opposition remportent les communes et autres », a lancé Cheikh Tidiane Dièye, un des responsables de la coalition ‘’Yewwi Askan Wi’’.



« Vous avez cité deux noms, vous me permettrez, pour Bamba Fall, j’en ai déjà parlé. Encore une fois, parce que les choses ont leur sens. Bamba Fall n’a pas quitté ‘’Yewwi Askan Wi’’. Bamba Fall n’était pas membre de ‘’Yewwi Askan Wi’’. C’est ‘’Taxawu Sénégal’’ qui est membre de ‘’Yewwi Askan Wi’’ », précise-t-il.



D'après Cheikh Tidiane Dièye, si le maire de la Médina a décidé de partir c’est que ‘’Taxawu Sénégal’’ qui a signé la Chart, est encore là. c’est le plus important».



A retenir que l’édile de la commune de Médina a évoqué, hier, au micro de la Rfm, « un manque de respect de la part de certains de ses camarades politiques de l’une des coalitions de l’opposition ».







