Départ de Sampaoli – la reconstruction avec ou sans Messi ?

L’Argentine s’est séparée de son sélectionneur Jorge Sampaoli et doit désormais lui trouver un successeur pour reconstruire et conduire l’albiceleste vers la Copa America 2019 et le mondial 2022. Cela pourrait etre sans le quintuple ballon d’or, Lionnel Messi.



Le prochain sélectionneur pourra probablement compter sur Lèo. Les milieux Javier Mascherano (34 ans) et Lucas Biglia (32 ans) ont annoncé leur retraite internationale mais pas le capitaine argentin, qui aura 35 ans lors du prochain mondial au Qatar.



Sous le coup de la déception après trois finales perdues en 2 ans (mondial 2014, Copa America 2015 et 2016), Messi avait annoncé en juin 2016 sa retraite, avant de faire machine arrière. Fera-t-il partie de la reconstruction ? En Argentine, sa décision est actuellement plus attendue que le nom du futur sélectionneur.