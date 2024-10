Départ du Dg de l’Aps: Le personnel et le Synpics tirent un chapeau à Thierno Amadou Sy

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2024 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence de presse sénégalaise (Aps) a un nouveau directeur général. Il s’agit de Momar Diongue qui remplace Thierno Amadou Sy. Le collège des délégués du personnel et la section Synpics de l’agence «prennent acte» de ce changement, mais «tiennent à saluer le travail accompli durant ces deux dernières années» par le Dg sortant.



Selon Bes bi, les travailleurs estiment que «M. Sy, en dépit de certains désaccords et divergences survenus entre lui et ces deux instances de représentativité des travailleurs de l’Aps, a fait franchir à l’entreprise un cap important en termes de rayonnement dans le paysage médiatique sénégalais, parmi les agences de presse du continent aussi».



De même, ajoute le communiqué, «sur le plan managérial, des décisions importantes ont été prises et mises en œuvre, sous sa direction», parmi lesquelles «l’application effective d’un organigramme ayant ouvert la voie à l’avènement de services spécialisés de l’information, la création de formats papiers et une révolution digitale et un développement du volet audiovisuel».

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook