Départ précipité, retour prématuré sur la scène politique : Un lot de questions autour de la stratégie imprécise de Macky Sall

Oui ! Finalement, qu’est ce qui fait courir Macky Sall, qui déclarait à qui voulait l’entendre, qu’il en avait soupé du pouvoir et manifesté sa volonté de partir le plus vite possible.



D’ailleurs, tout le monde se souvient qu’à peine le témoin passé à son successeur Bassirou Diomaye Faye, il est parti sans demander son reste. Donc, pourquoi ce retour prématuré sur la scène politique ?



Souhaite-t-il obtenir le ralliement de tout le monde pour éviter que son parti ne sombre, parce qu’étant le seul nom qui peut rallier le ban et l’arrière ban de l’Apr, en dépit des fortes saignées observées ces derniers temps ?



Est-ce pour solder des comptes ?



Veut-il prêter main forte à son clan afin qu’il puisse avoir le maximum de sièges à l’Assemblée, pour le soustraire à la reddition des comptes annoncée ?



Autant de questions qui méritent réponse, car son retour annoncé n’est pas sans comporter des risques.



Car ils sont nombreux, surtout dans le camp du pouvoir, à penser que l’annonce du retour du capitaine de l’écurie "Wathiathia" pour coacher ses troupes, n’est que fanfaronnade, car il n’osera pas mettre les pieds au Sénégal, au risque de devoir rendre des comptes.



Aux yeux des Apéristes « les Sénégalais ne supportent plus d'entendre les menaces de Sonko, les interdictions de sorties du territoire par-ci, les arrestations pour crimes de contestation des erreurs du Premier Ministre à la face du monde, par-là…



Les Sénégalais ont compris que si le Président Macky Sall a pu décider d’être tête de liste de sa coalition, c’est qu’il ne craint rien d’une part, mais qu’il a compris que les Sénégalais se sont réveillés de leur torpeur, et qu’il convient de se dresser en rempart contre une dictature rampante ».















Extraits du quotidien "Tribune"