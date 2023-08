Département de Goudomp/ Suite aux cas de suicide par noyade: Souleymane Ndiaye, DG de la SAPCO adresse un message de compassion

C'est avec une profonde tristesse que j'ai pris connaissance, depuis l'étranger, du suicide par noyade de trois individus à Sandiniéry, dans notre département, parmi lesquels deux personnes souffrant de déficience mentale.



En ces moments douloureux, nos pensées sont tournées vers les familles et les proches de ces personnes qui affrontaient déjà des épreuves difficiles liées à leur santé mentale. À toutes ces familles en deuil, je présente mes condoléances attristées. Mes condoléances vont également à son Excellence le Président de la République Macky SALL qui œuvre inlassablement au renforcement de la sécurité de nos côtes.



Il est impératif de se rappeler l'importance de veiller sur chaque membre de notre communauté, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Nous devons redoubler d'efforts pour renforcer les mesures de sécurité et de surveillance.



À cet égard, j'encourage toutes les populations du département de Goudomp, où malheureusement ce phénomène semble devenir de plus en plus fréquent, à collaborer étroitement avec les services en charge de la surveillance de nos côtes.



Ensemble, nous pouvons œuvrer en parfaite synergie afin de prévenir de telles tragédies à l'avenir.

Dès mon retour au pays, j'effectuerai une visite auprès des familles éplorées auxquelles je renouvelle mon soutien dans ces moments difficiles.



Que le Bon veille sur vous et vos familles!



M. Souleymane NDIAYE

Secrétaire général de la S2D

DG de la SAPCO SA