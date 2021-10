Département de Saint Louis : grande consternation de Taxawu Senegal après des manœuvres signalées de Cheikh Bamba Dieye Communiqué : C’est avec une grande consternation, pour nous en désoler, que nous avons parcouru le communiqué du parti FSDBJ. Ayant eu écho des manœuvres de M. Cheikh Bamba Dieye auprès des leaders de la coalition pour faire annuler le procès-verbal du samedi 23 OCTOBRE 2021 de la coordination départementale de Yewwi Askanwi de Saint Louis, nous avons fait le choix de publier ledit procès-verbal afin de prendre l’opinion à témoin et protéger notre choix.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 14:42

Contrairement aux allégations du FSDBJ, le processus est totalement transparent. En effet, la coordination départementale s’est réunie dans la soirée du samedi 23 octobre 2021en présence de tous ses plénipotentiaires pour trancher la question des candidatures dans la commune et dans le département de Saint Louis.



Cette rencontre du 23 octobre a eu lieu suite à la première réunion du Samedi 16 octobre qui a permis de constater les quatre candidatures suivantes :



M. Djibril Dieng Du pastef Les Patriotes



Dr Pape Amadou Diop De Pcs Jengu Tabax (Point Focal Des Discussions Entre Candidats)



M. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye du Fsdbj



M. Babacar Abba Mbaye De Taxawu Senegal



A l’entame de la réunion et après restitution du point focal, la coordination a débuté les auditions des différents candidats. Au cours des entretiens, les candidats du PASTEF et du JENGU TABAX ont désisté en faveur du candidat Babacar Abba Mbaye de Taxawu Senegal.



Ce qui est un premier niveau de consensus puisque ces deux candidats ne se sont pas désistés pour favoriser une entente mais bien faveur du candidat Babacar Abba Mbaye, qui affirmera aussi lors de son entretien avoir le soutien de tous les partis de la coalition au niveau local.



Ne se limitant pas seulement aux allégations des candidats, la coordination a également reçu chaque plénipotentiaire afin de recueillir leur avis sur le processus dans sa globalité. Cette démarche a conforté et consolidé les allégations du candidat Babacar Abba Mbaye qui a bénéficié du soutien de l’ensemble des partis de la coalition.



Il ne s’agit donc nullement d’un Vote à main levée, mais plutôt d’échanges clairement transparents pour recueillir les avis des uns des autres. Nous prenons à témoin l’opinion et les leaders de Yewwi Askan wi. La base a décidé, qu’il en soit ainsi



