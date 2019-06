Départs croisés sur l’axe Paris-Dakar: les ambassadeurs respectifs en fin de mission

La publication du jour du quotidien EnQuête informe que la représentation diplomatique du Sénégal à Paris, va se vider de son occupant.



« En effet, éclaire le journal, Bassirou Sène quitte les locaux du 14, Avenue Robert Schuman dans le 7ème Arrondissement ».



« Jusqu’ici le nom de son remplaçant n’est pas encore connu. Tout ce que l’on sait, c’est que le poste est sérieusement convoité et que les manœuvres sont en cours. Nos sources indiquent également des mouvements dans les Ambassades sénégalaises en Espagne, Italie, Angleterre, à Washington…Tous des postes très prisés, au fromage à la fois succulent et énorme. Les candidats sont évidemment nombreux qui se bousculent aux portes du Palais », ajoute notre source.



EnQuête de préciser que ce vaste ballet diplomatique va sans doute faire beaucoup de frustrés.



Pendant que Sène fait ses adieux à Paris, l’ambassadeur de France Christophe Bigot devrait quitter le Sénégal durant cet été. Selon la « Lettre du continent », l’ancien directeur de la stratégie à la Direction générale de la sécurité extérieure (Dgse), est annoncé à la tête de la mission diplomatique française dans la capitale tunisienne. En poste à Dakar depuis 2016, M. Bigot fut conseiller Afrique du ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, dans le gouvernement du Premier ministre François Fillon.









