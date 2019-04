Départs négociés: Les travailleurs de l'Aibd disent niet à leur employeur turc et menacent... Le torchon brûle entre la direction de Limak-Aibd Summa (LAS), gestionnaire de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et l'intersyndicale des travailleurs de ladite boîte. Ces derniers disent niet à la volonté "malsaine" des Turcs de mettre fin aux contrats de certains agents prestataires "pour des raisons économiques". Ils ont également demandé le départ des Turcs et de leurs "trois complices sénégalais qui constituent le Conseil d'administration, Pape Mahawa Diouf, El Hadji Malick dit Luc et Mamadou Gningue".

"Si d'ici lundi 29 avril prochain aucune mesure n'est prise, le trafic sera bloqué au niveau de l'aéroport. Nous sommes prêt à y laisser nos pour avoir gain de cause. Nous sommes des fils du pays, nous préférons mourir plutôt que de subir l'humiliation, surtout venant des étrangers incompétents", ont-il fait savoir lors de leur assemblée générale hier jeudi. Ils ont également sollicité l'arbitrage du Chef de l'Etat Macky Sall avant que l'irréparable ne se produise.

