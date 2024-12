Dépenses du budget général : Hausse de 57,58 milliards FCfa des crédits de paiement au 3e trimestre 2024

Selon le rapport d’exécution budgétaire, globalement, la répartition par catégorie de dépenses intégrant les modifications de crédits de la Lfi 2024 se présente comme suit : - les crédits ouverts au titre de dépenses d’acquisition de biens et services de l’Etat ont été diminués d’un montant de 13,61 milliards ; - les crédits ouverts au titre de dépenses de transfert courant ont été augmentés d’un montant de 53,46 milliards ; - les crédits ouverts au titre de dépenses d’investissement exécutées par l’Etat ont été diminués d’un montant de 10,85 milliards et - les crédits ouverts au titre de dépenses de transferts en capital ont connu une augmentation de 28,59 milliards.



«Les dépenses du budget général ordonnancées au cours du troisième trimestre 2024 s’établissent à 4 571,06 milliards représentant 99,9% des crédits liquidés au titre du troisième trimestre 2024. L’exécution des dépenses est ainsi répartie entre les dépenses ordinaires ordonnancées pour un montant de 2 864,18 milliards sur des liquidations d’un montant de 2 867,53 milliards, soit 99,9% des engagements honorés et - les dépenses en capital ordonnancées à hauteur de 1 706,88 milliards sur des crédits liquidés d’un montant de 1 707,35 milliards, soit 100,0% des engagements honorés », précise le rapport.



La situation d‘exécution des dépenses financées sur ressources internes (hors charges financières de la dette et dépenses de personnel) selon l’objet socio-économique se présente comme suit :

Comparé à la même période de l’année 2023, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 151,15 milliards (soit 5,75%), une augmentation expliquée par le niveau de recouvrement des recettes fiscales de +160,04 milliards (soit +6,4%), atténuées par un repli des recettes non fiscales de 8,89 milliards (soit -6,6%).



Les dons reçus au cours du troisième trimestre de 2024 s’élèvent à 104,9 milliards, représentant un taux d’exécution de 34,5% des prévisions de la loi de finances initiale (Lfi) 2024. Ils sont exclusivement constitués de dons en capital destinés à financer des projets d’investissement durant le troisième trimestre. Les tirages sur dons en capital proviennent pour 80% des principaux partenaires que sont respectivement la Banque mondiale (28,5%), l’Usaid (18,3%), l’Afd (17%), et la Giz (16,3%).



Adou Faye

Les crédits de paiement (Cp) ouverts par la Lfi 2024 ont connu une hausse de 57,58 milliards, au cours du troisième trimestre de 2024, passant de 5 533,90 à 5 8 591,49 milliards, du fait principalement des reports de crédits pour 56,73 milliards sur les dépenses en capital financées sur ressources internes.Source : https://www.lejecos.com/Depenses-du-budget-general...