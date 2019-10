Dépigmentation cosmétique volontaire: Les spécialistes statueront ce samedi sur ses complications Un panel sur la prévention de la dépigmentation cosmétique volontaire est prévue ce samedi à Dakar, c'est une initiative de l'’Association internationale d’information sur la dépigmentation artificielle (AIIDA),

La rencontre, prévue au Musée des civilisations noires, portera sur le thème : ‘’Quelles solutions pour une politique nationale de prévention des complications de la dépigmentation cosmétique volontaire’’.



Elle sera modérée par la sociologue Marie Angélique Savané et le philosophe et économiste, El Hadji Ibrahima Sall.



Rappelons que la DCV (Dépigmentation Cosmétique Volontaire) est définie comme l’ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement de la peau sombre par l’utilisation à visée cosmétique, de produits dépigmentants (PD) par voie topique ou par voie injectable.

