Déploiement territorial : La DER/FJ renforce son dispositif d’accompagnement Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de proximité et d’inclusion territoriale, impulsée par l’État du Sénégal, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a déployé 164 représentants, présents dans les 46 départements du Sénégal et chargés de conseiller et orienter au mieux les femmes et jeunes entrepreneurs sur le terrain. Il s’agit notamment des coordonnateurs départementaux, des agents administratifs (agents Nano-crédit) et des agents représentants de la DER/FJ au niveau des 46 Pôles Emploi et Entrepreneuriat.

Ainsi donc, la DER/FJ renforce son dispositif d’accompagnement sur le territoire, pour plus de proximité et d’efficacité auprès de ses bénéficiaires



Afin de permettre à l’ensemble des agents de la DER/FJ de parfaitement maîtriser la mission de la DER/FJ, ses produits et services, et les outils déployés, la DER/FJ organise à leur profit des ateliers de formation et de sensibilisation, les 26 au 27 octobre 2022. Les ateliers, animés par des équipes multi-directions de la DER/FJ, se tiennent simultanément. Les différents agents en provenance des tous les départements, sont regroupés par zone : à Saint-Louis pour la zone Nord, Ziguinchor pour la zone Sud, Kaolack pour la zone Centre, Tambacounda pour la zone Est et Matam pour la zone Nord-Est.



À travers ces ateliers, les autorités administratives et agents de la DER/FJ seront notamment renforcés sur les processus de traitement des demandes de financement et mécanismes de recouvrement. Une formation spécifique sera dédiée à l’utilisation des plateformes digitales mises à leur disposition par la DER/FJ, pour assurer un service de proximité de qualité, en rapport avec les autorités administratives territoriales et ainsi, leur permettre d’assurer le suivi et la coordination de l’intervention de la DER/FJ dans leurs circonscriptions administratives.



Au total, 169 agents territoriaux et autorités administratives seront sensibilisés et formés aux outils et mécanismes de la DER/FJ, sur le territoire.







