Dépôt de candidature : Un décret ministériel va officialiser le nombre exact de candidatures La Direction générale des élections n’a finalement reçu que les candidatures de 15 partis et coalitions de partis. Un total de 25 était déclaré. Selon Tanor Thiendella Fall, le Directeur général des élections, le ministère de l’Intérieur va publier un décret pour, officiellement, notifier du nombre exact de partis et coalitions de partis ayant déposé leurs candidatures. "Le Quotidien"

Lundi 9 Mai 2022

La commission chargée du tri de la validation des dossiers, a travaillé tout au long de la nuit. Les dépôts des dossiers ont nuitamment débuté pour la plupart des partis et coalitions de partis. Entre autres, les coalitions Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yakaar et la coalition Bunt bi.



La coalition Yewwi Askan Wi était jusque vers 6 heures du matin, dans les locaux de la Direction générale des élections. C’est même en son enceinte que les tractations de partenariat entre Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal se sont affinées.



