Dépôt des conclusions sur le Règlement intérieur, ce mercredi: Ousmane Sonko se rapproche de l’Assemblée

Ça avance pour la Déclaration de politique générale (Dpg). Le groupe de travail mis en place pour réactualiser le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, annonce qu’il va déposer ses conclusions, ce mercredi, sur la table du président Amadou Mame Diop.



Un communiqué signé par les président des groupes parlementaires de Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, de Yewwi askan wi, Ayib Salim Daffé, de Liberté, démocratie et changement, Mamadou Lamine Thiam et du représentant des Non-inscrits, Sanou Dione, indique que cela a été possible après «plusieurs réunions» et « sur instruction du président de l’Assemblée nationale ».









Bes Bi