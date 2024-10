Dépôt des mémoires en défense d’Ousmane Sonko

La première, déposée au greffe de la juridiction éponyme le 7 courant, tend à l’invalidation de la candidature de Ousmane SONKO et, par voie de conséquence, de la liste dénommée « Coalition Pastef ».



La seconde, en date du 8, demande l’invalidation de la liste des suppléants du Parti Pastef.



Point n’étant besoin d’entrer dans le détail du contenu des mémoires par respect surtout pour la Haute juridiction, il serait hâtif d’exposer l’argumentaire solide et indestructible du mémorant Ousmane SONKO pour réduire à quia les demandeurs et leurs prétentions.



Le moment venu les décisions rendues livreront sans surprises leurs secrets gisant dans les considérants de juges ayant tous les atouts en mains pour rendre la justice au nom et pour le compte du Peuple sénégalais qui sera présent au rendez-vous de la chose jugée.