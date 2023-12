Dépôts des dossiers de candidature pour la présidentielle : Le calme avant la bousculade au Greffe du Conseil constitutionnel Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|

À une semaine de la clôture des dossiers de candidatures au Conseil constitutionnel, les potentiels prétendants au fauteuil présidentiel ne se bousculent toujours pas devant la juridiction électorale. Ils attendent les derniers jours. Les enregistrements des candidats à la candidature pour la Présidentielle de février 2024 ont démarré depuis le lundi 11 décembre 2023 au Conseil constitutionnel. Les dépôts des dossiers, qui se déroulent les ouvrables, de 8h à 17h, prendront fin le mardi 26 décembre 2023 à minuit. Ils sont assurés par le mandataire du parti politique, de la coalition de partis politiques ou de l'entité regroupant des personnes indépendantes, et pour tout candidat indépendant, par le concerné ou son représentant. Toutefois, force est de constater que ce n'est pas encore le grand rush au greffe de la juridiction électorale qui réceptionne et enregistre les dossiers. La juridiction n'est pas encore assaillie par les mandataires. Un calme plat y règne encore. Jusqu'au 19 décembre 2023, seuls deux candidats ont déposé leur candidature. Il s'agit de la coalition « Déthié Fall 2024 ». Le mandataire du Parti républicain pour le progrès (Prp), Abdourahmane Sall, a soumis au Greffe du Conseil constitutionnel, le vendredi 15 décembre, son dossier de candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Il dit avoir déposé un dossier avec 58 975 parrains. Serigne Mboup, le maire de Kaolack, a aussi déposé son dossier de candidature, le mardi 19 décembre. Dethié Fall ouvre le bal À l'exception de ces derniers, tous les autres sont dans l'attente. Or, plus de 43 candidats déclarés ont déjà versé leur caution à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), selon l'édition du quotidien national « Le Soleil » du lundi 18 décembre 2023 pour participer à la présidentielle. Pour autant, ils ne se précipitent pas à aller déposer leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Ils attendent souvent les derniers jours pour s'acquitter de cet acte. La coalition « Taxawu Sénégal », dirigée par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, est dans ce cas de figure. Son mandataire Saliou Sarr confirme qu'ils n'ont pas encore déposé leur dossier au Greffe du Conseil constitutionnel parce que, a-t-il dit : « Nous sommes dans les délais ». Selon lui, le parti qui dépose tôt ou tard son dossier attendra le tirage du 28 décembre prochain pour avoir l'ordre de vérification des parrainages. « Celui qui a déposé le 11 décembre est dans la même situation que celui qui va déposer le 26 décembre. Tous les dossiers seront mis dans un panier pour tirer l'ordre de passage du contrôle des parrainages. Nous sommes prêts, notre dossier est complet, mais nous attendons pour choisir notre jour et aller déposer », a fait savoir M. Sarr. Les mandataires patientent Le mandataire de la Coalition « Abdoul2024 » dirigée par l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, embouche la même trompette. « Nous considérons que nous sommes dans les temps. Nous avons déposé ce matin (Ndlr : lundi 18 décembre) la caution. Nous sommes dans la dynamique et le dépôt de notre dossier se fera très bientôt », a informé Christophe Banko. Même son de cloche chez Massène Guèye, mandataire de la coalition « Diao 2024 » dont le porte-étendard pour l'élection présidentielle est l'ancien Directeur général de la Cdc et des Domaines, Mame Boye Diao. Il a indiqué qu'ils ont déposé la caution et attendent la disponibilité de l'attestation pour pouvoir aller déposer leur dossier de candidature. « Nous sommes prêts. Nous sommes en train de parachever le remplissage de la clé de parrainage avec format Excel et jeudi prochain, nous allons déposer », a-t-il rassuré. Dans le même sillage, le mandataire du parti « Awalé » du Dr Abdourahmane Diouf informe qu'ils ont déposé leur caution depuis le vendredi 15 décembre 2023. « Nous attendons l'attestation de confirmation délivrée par le Directeur général de la Cdc. Après, nous allons déposer dans le courant de la semaine », a-t-il informé. Estimant que le parrainage est quelque chose d'aléatoire, il indique qu'ils sont en train de faire les toilettages pour sécuriser les signatures collectées dans les régions. Les mandataires de Pape Djibril Fall, Penda Dieng, Alioune Camara (candidat indépendant) et de Saliou Sène ont également déclaré que leurs candidats respectifs ont déjà versé la caution et ils vont déposer leur dossier dans les jours à venir. Il faut rappeler que la publication de la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel est prévue le 20 janvier 2024. Aliou DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/depots-des-dossiers-de-candida...

