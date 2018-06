Depuis Rebeuss, Assane Diouf avertit les gens qui utilisent son nom pour… Son oncle, Bouna Ndiaye, qui lui a rendu visite récemment à Rebeuss, revient sur le message de Assane Diouf, envers ceux qui utilisent son nom sur la toile, s’invectivant et s’insultant à tout bout de champ.



« L’homme qui a offert sa liberté et qui souffre péniblement à la suite d’une altercation avec des matons de Rebeuss d’une grave fracture au pied, vous demande solennellement et immédiatement de cesser vos insanités. De cesser de vous entre-dévorer comme des poissons sur le Net.

Dès maintenant, il urge d’établir une parfaite harmonie de pensées entre vous. Si vous ne le pouvez pas, rayez son nom, « ASSANE DIOUF » de toutes les activités indignes et contraires à nos vertus que des gens malintentionnés véhiculent.

Seul le Sénégal l’intéresse et qu’il bannit tout culte de la personnalité », résume le massage véhiculé par son oncle Bouna Ndiaye.







