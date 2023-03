Député Guy Marius Sagna : «Il n'y a alors pires sornettes que de vouloir faire passer Sonko pour un malade imaginaire»

« Je suis plus jeune que Sonko et j'ai plus de réserve que lui. Je ne suis pas asthmatique comme lui et je suis beaucoup moins sollicité que lui qui depuis la naissance de PASTEF est victime tous les jours d'une nouvelle cabale politique. Mais je peux vous dire que j'ai souffert physiquement des événements de la semaine dernière. J'imagine alors ce que lui Sonko a dû endurer physiquement. Il n'y a alors pires sornettes que de vouloir faire passer Sonko pour un malade imaginaire », a déclaré le parlementaire, répondant au camp du pouvoir qui remet en cause sur la santé du maire de Ziguinchor.



Poursuivant, le député activiste signale que l'arrestation du directeur de SUMA Assistance, Dr Babacar Niang, montre que la santé et la vie d’Ousmane Sonko sont devenues un enjeu pour Macky.



« Je sais, le courage politique et physique de Ousmane Sonko est exceptionnel. Et je comprends qu'après ce qu'a subi Sonko la semaine dernière vous soyez étonnés. Il y une chose imaginaire dont nous devons nous occuper urgemment : l'indépendance imaginaire du Sénégal et de l'Afrique. Avec ce résistant politique d'une rare résistance physique qu'est Ousmane Sonko nous allons ouvrir une nouvelle page en 2024 opposée à l'indépendance imaginaire », dit-il.



Avant d’ajouter : « nous ne vous confierons pas la santé - c'est à dire la vie - du 5e président du Sénégal, de 17 millions d'Africains, de la 2e économie de l'UEMOA à Macky Sall. Nous ne vous confierons pas la vie du 5e président du pays qui va rejoindre le Mali et le Burkina en Afrique de l'Ouest pour le parachèvement de la 2e phase de décolonisation de l'Afrique »

Le Grand Panel