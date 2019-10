Député frondeur : Macky Sall très en colère contre Yaya Sow De retour de voyage, le chef de l’Etat a piqué une colère noire contre le député frondeur, Yaya Sow, qui a occupé le devant de la scène médiatique dernièrement, en critiquant notamment les nominations de Cheikh Tidiane Gadio et Abdoulaye Baldé dans le bureau de l’Assemblée nationale, les traitant de transhumants. Il avait également critiqué le pouvoir qui n’a pas pris en compte les préoccupations de la région de Kaffrine, à ses yeux.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|

«C’est fini entre lui et Macky Sall. Le président est très fâché contre lui et a même demandé à ses proches de l’isoler et de ne plus le recevoir. Yaya a fait preuve d’indiscipline et il va le payer cash», a, en effet, confié un collaborateur du chef de l’Etat au journal L’As.



Il ajoute que Mahammed Dionne, qui l’a reçu la veille, a été abusé et regrette de l’avoir accueilli, selon la même source, qui souligne que le président du groupe parlementaire Benno, Aymérou Gningue, a également reçu le maire de Ribot-Escale, hier.



Une preuve, selon la source du journal, que les choses ne se présentent pas sous les meilleurs auspices pour Yaya Sow, qui aurait d’ailleurs été démis de ses fonctions de coordonnateur des maires de la région de Kaffrine.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos