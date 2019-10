Député frondeur : Yaya Sow reçu par Boun Abdallah Dionne Les choses pourraient se tasser concernant le maire de Ribot-Escale, Yaya Sow, qui s’est distingué dernièrement avec sa prise de position véhémente contre l’installation du nouveau bureau de l’Assemblée nationale avec notamment, les entrées de Cheikh Tidiane Gadio et de Abdoulaye Baldé.

L’As révèle, en effet, qu’il a été reçu par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne, hier. Ce dernier l’aurait raisonné, avant de l’inviter à regagner les rangs. L’ancien Premier ministre devrait ensuite rencontrer le chef de l’Etat pour arrondir les angles, indique la même source.



Yaya Sow avait fustigé la promotion des transhumants et pesté contre la situation de sa région de Kaffrine qu’il considère comme laissée-pour-compte par le régime.

