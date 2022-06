Députés de La diaspora : Les Sénégalais de Catalogne à Dakar pour tirer le bilan des sortants Jeudi, les Sénégalais de la communauté de Catalogne (Espagne) ont tenu un atelier au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) En présence de sept députés de la diaspora pour tirer le bilan du mandat de ces derniers. Il s’agissait également de formuler des recommandations sur les futurs députés de la diaspora qui vont siéger à l’hémicycle dans quelques mois dans le cadre de la 14ème législature.

Évoquant les raisons de leur présence à Dakar, le président de l’Association des Sénégalais de Catalogne, Mawa Ndiaye, explique :



« En 2017, on avait réuni des députés pour faire une formation par un canal de communication afin qu’ils aient l’idée de travailler ensemble avec nous, d’échanger sur des propositions de lois à faire à l’Assemblée nationale. Il y a des députés qui l’ont compris, d’autres non. Des députés nous ont consultés pour travailler sur les commissions.



Feu Gadiaga était le coordinateur des députés de la diaspora, il est malheureusement décédé. Ils sont 15 députés de la diaspora appartenant à des partis différents. Au moins, pour une meilleure prise en charge de nos préoccupations, on nous consulte sur des dossiers pendants à l’hémicycle. On veut impacter car on s’est dit que la migration, on ne peut pas la quantifier sur les transferts d’argent qu’on effectue. On ne peut pas considérer notre réussite sur le taux de compte bancaire. Mais sur des possibilités de synergies qu’on peut avoir avec nos concitoyens au Sénégal ».



«Pourquoi des Sénégalais à la retraite retournent en Espagne ?»



Selon le président Mawa Ndiaye, la migration sénégalaise en Catalogne a 50 ans maintenant. « Nous avons quitté le Sénégal parce qu’il y a des motivations et des raisons qui nous poussent à partir pour résoudre des questions personnelles. Des gens qui ont passé toute leur jeunesse làbas sont allés à la retraite et sont rentrés au Sénégal avant de repartir en Espagne.

Pourquoi ?



Parce que, être vieux, c’est être malade et même avec leur grosse pension, cela ne résout pas leurs problèmes de santé. Donc, ils sont obligés de repartir en Espagne pour une prise en charge. La santé est chère au Sénégal. Ils ne peuvent pas rentrer et dormir tranquillement au Sénégal. C’est un problème que nous voulons régler.



La ministre catalane des Relations et de la Coopération est venue assister à cette journée de réflexion avec nous. Des maires sont également là. Ils savent ce que la migration sénégalaise apport à l’Espagne. On y paye nos impôts, nos enfants sont nés là-bas. Dans les statistiques officielles, c’est 22 000 Sénégalais mais, dans la réalité, c’est 60 000 Sénégalais car les statistiques en Espagne ne comptent que ceux qui ont la nationalité. Les Sénégalais sont en Catalogne depuis 50 ans. Cela veut dire qu’il y a leurs petits-fils qui vivent là-bas. On travaille pour qu’ils aiment la culture de leurs ancêtres même si certains ne sont jamais venus au Sénégal. Ces enfants parlent du Sénégal qu’ils n’ont jamais vu, ce Sénégal qu’on leur raconte. Ceux qui ont eu la chance de venir dans le pays de leurs parents, c’est pour un mois de vacances. Or, cela ne permet pas de bien connaitre ses origines » poursuit le président Mawa Ndiaye.





« Ouvrir une seconde session avec les nouveaux députés »



Diébel Seck, le secrétaire général des Sénégalais de Catalogne, abonde dans le même sens que son président. Autrement dit, il a insisté sur la nécessité de travailler avec les députés de la diaspora pour leur donner une feuille de route sur comment travailler pour nos compatriotes de l’extérieur.



Il explique que lui et ses camarades sont à Dakar pour ouvrir une seconde session avec les futurs députés de la diaspora qui seront élus dans les semaines à venir. Car, le premier cycle, ouvert avec les députés de 2017 est fini. Ils ouvrent un nouveau cycle avec de nouvelles recommandations axées sur les problèmes de papiers des Sénégalais en Europe.



Son collègue Amadou Matar Guèye, par ailleurs vice-président, renchérit en parlant d’une rencontre de bilan. « Nous allons passer la journée avec 7 députés, on va leur poser des questions sur ce qu’ils ont réalisé », conclut-il.

Le Témoin



