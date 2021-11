Dérapage de Gaston Mbengue : la réaction de Khalifa Sall…

Invité, hier, de l’émission Sortie sur Walf tv, il affirme que les Dias ne font pas cent au Sénégal et que si on les brûlait, sera ne changerait en rien le Sénégal.



Des propos inacceptables pour Khalifa Sall qui apporte son soutien à Barthélémy Dias. «Je condamne fermement les propos, d’une violence inouïe, tenus à l’endroit de Barthélémy Dias et qui doivent être sanctionnés. Ce qui fait une nation c’est son unité et sa volonté de vivre en commun. Dans une telle communauté, chaque citoyen quelle que soit son appartenance sociale, ethnique, religieuse jouit de tous les droits civiques et politiques», dit-il.



Et Khalifa Sall d’ajouter : «’’L’existence des voisins est la seule défense des nations contre une perpétuelle guerre civile’’. Ces propos de Paul Valéry nous appellent à plus de responsabilité et de respect des principes et valeurs de la République ».

Walfgroupe