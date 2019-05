Dérapage sur la 7tv : Maïmouna Ndour Faye et Adja Astou Faye présentent leurs excuses

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

La Directrice générale de la « 7tv », Maïmouna Ndourye Faye, a présenté les excuses de la chaîne suite aux propos maladroits d’une de ses employés, en l’occurrence Adja Astou Faye qui parlait de la « fréquence du viol chez les « hal pulaar ».



« Ce sont des propos malheureux que nous condamnons tous. Nous sommes secoués par cette affaire. Nous présentons excuses encore une fois à tout le peuple sénégalais et à la communauté hapulaar », a-t-elle dit, tout en regrettant la tournure de l’affaire. « Avec les aléas du direct, il peut arriver que la langue fourche, trahisse la pensée mais ce n’est pas ce qu’Adja Astou a voulu dire », a ajouté Maïmouna Ndour Faye.



A sa suite, la mise en cause a revendiqué l’appartenance de sa famille à l’ethnie Halpular. «Ce qui s’est passé, était une erreur de ma part. Je reconnais avoir porté du tort à la communauté halpulaar à laquelle j’appartiens. Mais, ce n’étais pas mon intention, je me suis trompée », reconnait-elle, avant de se confondre en excuses.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos