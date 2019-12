Derby de la Mersey: privé du Ballon d’Or, Sadio Mané répond sur le terrain Sadio Mané a montré que son classement à la 4e place à l’issue du vote pour le Ballon d’Or France Football 2019, était loin de l’atteindre.

L’international sénégalais a fait plier à lui tout seul Everton (5-2), dans le derby de la Mersey, en match comptant pour la 15e journée de la Premier League. Sadio a délivré deux passes décisives lumineuses à Divock Origi (6è) et à Xherdan Shaqiri (17è), avant d’inscrire un magnifique but à la 45e minute.



Une victoire importe qui conforte Liverpool en tête du classement et qui porte incontestablement la patte de Sadio Mané.

