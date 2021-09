Dérives sur les réseaux sociaux : Yankhoba Diattara interpellé par Serigne Mountakha Mbacké Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara qui faisait partie des membres de la délégation gouvernementale à la cérémonie officielle du grand Magal de Touba, s’est senti interpellé par le message du Khalife Général des Mourides à propos des réseaux sociaux.

Selon Yankhoba Diattara, l’interpellation de Serigne Mountakha Mbacké prouve à suffisance que la régulation de ce secteur (réseaux sociaux) est une sur-priorité à laquelle il faudra apporter des réponses appropriées.



Le guide religieux a évoqué le lancinant débat sur les dérives sur les réseaux sociaux qui, dit-il, entraînent la dislocation de ménages, brisent des amitiés, entre autres conséquences fâcheuses. Seulement, d’après Yankhoba Diattara, cette préoccupation du Khalife Général des mourides avait déjà été prise en charge par le Chef de l’Etat avec la mise en place d’une commission qui est en train de réfléchir sur un dispositif approprié de régulation des réseaux sociaux.



Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications rassure que le gouvernement va bientôt proposer un projet de loi pour ce qui est de la prise en charge de cette question, afin de stabiliser notre société.

L’As



