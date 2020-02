Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dernier adieu à Kobe: «Bébé, prend soin de notre Gigi», le message déchirant de Vanessa Bryant Rédigé par leral.net le Mardi 25 Février 2020 à 09:41 | | 0 commentaire(s)| Des milliers de personnes se sont rassemblées au Staples Center lundi pour un service commémoratif en hommage à Kobe et Gianna Bryant. Lors de la cérémonie, Vanessa Bryant a rendu un vibrant hommage à sa fille et son défunt mari.

« Merci beaucoup à tous d’être ici, cela signifie beaucoup pour nous. J’aimerais remercier tout le monde d’être venu aujourd’hui. La manifestation de votre amour et votre soutien nous touchent énormément », a-t-elle déclaré.



Vanessa Bryant a commencé par rendre hommage à Gianna, qui avait 13 ans lorsqu’elle est morte dans l’accident d’hélicoptère aux côtés de son père le mois dernier.



« Ma petite fille. Gianna Bryant était une fille douce et gentille. Elle a toujours été attentionnée. C’était la fille à papa, mais je sais qu’elle aimait sa maman. C’était l’une de mes meilleures amies. »



La veuve de 37 ans a noté que Gigi était très compétitive comme son père, tendre et aimante.



« Elle avait le meilleur sourire. C’était contagieux, c’était pur et sincère. Elle aimait les traditions familiales et veillait sur tout le monde. »



Nous ne pourrons pas voir Gianna aller au lycée avec Natalia… nous n’avons pas eu la chance de lui apprendre à conduire une voiture. Je ne pourrai pas lui dire à quel point elle est belle le jour de son mariage. Je ne pourrai jamais voir ma petite fille descendre l’allée, avoir une danse père-fille avec son papa… ou avoir des bébés…Tu me manques, vous me manquez, tous les jours. »



« Maintenant à mon âme sœur. C’était le mari le plus incroyable. Kobe m’aimait plus que je ne pourrais jamais l’exprimer ou le mettre en mots. Je ne sais pas comment j’ai pu mériter un homme qui m’aimait ou me désirait autant.



Nous nous aimions avec tout notre être, deux personnes parfaitement imparfaites qui forment une belle famille et élèvent leurs filles douces et incroyables. Kobe était le MVP des pères de filles. Il ne laissait jamais le siège des toilettes levé. Il disait toujours aux filles combien elles sont belles et intelligentes. Il leur a appris à être courageuses. Il avait un cœur tendre.



Je veux que mes filles connaissent à quel point il était un mari et un père merveilleux. C’était le genre d’homme qui voulait apprendre aux générations futures à être meilleures… il nous a enseigné à tous de précieuses leçons sur la vie et le sport… nous sommes si reconnaissants qu’il nous a laissé ces leçons et ces histoires. »



Pour conclure son discours émouvant, Vanessa a déclaré : « Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette terre l’un sans l’autre. Il devait les ramener ensemble au ciel. Bébé, prend soin de notre Gigi. »





