Dernier hommage de la Nation aux quatre gendarmes morts dans un accident

Jeudi 14 Février 2019

Le commandant de la Légion Sud de Ziguinchor a rendu un ultime hommage aux quatre gendarmes morts dans un accident de la circulation.



En présence de parents, proches et amis, le Commandant a tenu à saluer leur courage et leur engagement au service de la nation. Le Commandant qui s'est incliné devant les victimes au nom du chef de l'Etat et du Ministre des Forces Armées, a salué la posture des victimes qui ont laissé derrière elles, une image d'un don de soi, du sens du devoir et de l'acceptation du service suprême.



Il a aussi transmis à leurs camarades de promotion, les engagements du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale . Aux familles, la Gendarmerie présente ses sincères condoléances, tout en renouvelant sa solidarité et son soutien qui du reste, sera indéfectible.





