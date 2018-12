Dernière minute: 2 ans de prison, la sentence est tombée pour Cristiano Ronaldo ! Reconnu coupable de quatre chefs d’accusation, dont ceux d’évasion et de fraudes fiscales, par la justice espagnole, le nouveau joueur de la Juventus de Turin va officiellement écoper de deux ans de prison et d’une amende 19 millions d’euros le 21 janvier prochain lors d’une audience au tribunal de Madrid.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018

Le quintuple Ballon d’or ne purgera pas les deux ans de prison après un accord conclu avec la justice espagnole.



En effet, comme le veut la loi espagnole qui permet d’éviter l’incarcération pour les peines inférieures à 24 mois. Toutefois, Ronaldo devra payer une amende de 18,8 millions d’euros au fisc.

