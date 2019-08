Dernière minute : 6 morts dans un grave accident à Ziguinchor Six (6) personnes sont décédées et plusieurs autres blessées lors d’un accident survenu ce lundi matin à Ziguinchor, entre Oussouye et Kaléane, selon Zik Fm. Les causes de l’accident n'ont pas encore été communiqués. Nous y reviendrons

