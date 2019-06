Dernière minute : Aliou Sané, Simon, Thiat et Guy Marius finalement libérés

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2019 à 00:37 | | 0 commentaire(s)|

Les rappeurs Cyrille Touré alias Thiat, Mohamed Simon Kouka alias Simon, Aliou Sané du Mouvement Y’en a marre et l’activiste Guy Marius Sagna de « France Degage viennent d’être libérés. Ils avaient été arrêtés cet après-midi, avec plusieurs autres personnes par la police en marge de la manifestation de la plateforme Aar Li Nu Bokk à la place de la Nation, ex- Obélisque.

Pour rappel, ils voulaient tenir un rassemblement pour exiger la "transparence" sur des contrats portant sur l'exploitation des réserves de gaz et de pétrole du pays. Des contrats entachés de corruption, selon une enquête publiée par la BBC.

