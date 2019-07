Dernière minute- Bounama Faty, gérant du site Allô Dakar, arrêté

En attendant d'y revenir amplement, dakarposte a appris que le sieur Bounama Faty (sur l'image) est entre les mains des redoutés mais redoutables pandores de la Section Recherches. Motif ?

Il nous revient que suite à une plainte pour diffamation et tentative d'extorsion de fonds du ministre Moustapha Diop, les enquêteurs ont alors déclenché une enquête.

Bounama Faty, qui soit dit en passant n'est pas journaliste sera alors convoqué. Au lieu de déférer, il quittera discrètement le Sénégal. Faty, ignorait certainement que les pandores l'avaient signalé au niveau de l'aéroport. Plusieurs jours passeront. Aucun signe de Faty. Et, c'est à son retour samedi tard dans la soirée qu'il a été cueilli avant d'être acheminé sous bonne escorte au niveau de la SR.



Aux dernières nouvelles, des bonnes volontés ont entamé la médiation aux fins de faire désister le plaignant.



Selon les radars de Libération, le ministre Moustapha Diop a été victime de dangereux escrocs de la... presse. Parce que

Moustapha Diop refusait de leur filer des sous, ces derniers racontaient et écrivaient qu'il aurait acheté à plusieurs mil- liards un immeuble en faisant référence à ce logement où il loue un appartement depuis des lustres. C'est même dans cet appartement que le Président était venu lui présenter des condoléances quand il avait perdu sa mère. En tout cas l'affaire est partie pour faire des dégâts puisque l'un des "journalistes" a été intercepté samedi alors qu'il descendait de l'avion. Une affaire à suivre.



Affaire à suivre... Dakarposte.com