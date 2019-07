Dernière minute: Guy Marius Sagna inculpé et placé sous mandat de dépôt Après deux retours de parquet, Guy Marius Sagna vient d’être inculpé et placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges du tribunal de Grande instance hors classe de Dakar. Il est poursuivi pour le délit de fausse alerte, sanctionné par l’article 429 bis du Code pénal, selon son avocat Me Moussa Sarr, cité par seneweb.

