Dernière minute: La femme du maire Idrissa Diallo, arrêtée (Photo) En voici une nouvelle dont se serait bien passé l’élu de Dalifort. La femme du maire Idrissa Diallo est actuellement derrière les barreaux. Pour cause, elle s’est donnée en spectacle à la gendarmerie des Maristes.



Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mai 2020 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

La dame, répondant au nom de Ndèye Dramé, avait porté plainte contre une certaine Soda Lô. C’est donc aujourd’hui qu’elles devaient régler leur différend à la gendarmerie des Maristes. Seulement, la femme d’Idrissa Diallo et son neveu, Thierno Sané n’ont pu maîtriser leurs nerfs.



Finalement, une vive altercation a éclaté entre Soda et Ndèye Dramé. Au moment où ces lignes sont écrites, la douce moitié d’Idrissa Diallo se trouve derrière les barreaux de la gendarmerie des Maristes.



Nous y reviendrons plus amplement.



Senenews.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos