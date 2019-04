Dernière minute : Le Conseiller spécial du Prince héritier d’Abu Dhabi en route pour Dakar Vingt-quatre heures après la fin du séjour du Général de Corps d’Armée Cheikh Guèye à Abu Dhabi, M. Hussein Al-Nowais, Conseiller spécial de Son Altesse Cheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, Prince Héritier d’Abu Dhabi, est en route pour Dakar.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

L’Envoyé spécial de Son Altesse, M. Nowais échangera avec le Président Macky Sall sur les voies et moyens de consolider les excellentes relations fraternelles de coopération entre le Sénégal et les Émirats arabes unis notamment dans les domaines économique et social, en soutien aux projets prioritaires, conçus par le Président Sall pour le Sénégal



Le séjour du puissant Conseiller de son Altesse permettra de lancer les nouveaux axes de la coopération entre Dakar et Abu Dhabi. Notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la gestion des avoir issus de l’exploitation des richesses gazières et pétrolières.



M. Hussein Al-Nowais en profitera également pour remettre au Président Macky Sall, l’invitation officielle de son Altesse Cheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, à l’occasion des prochains Jeux olympiques spéciaux qui se dérouleront cet été à Abu Dhabi.



Actusen.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos