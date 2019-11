Dernière minute : Le Khalife général des Mourides réconcilie Wade et Madické Le Khalife général des Mourides Sergine Moutakha Mbacké vient de poser un nouvel acte ô combien salvatrice pour l’apaisement de l’espace politique. En effet, deux mois après avoir réconcilié les Présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade, il a réussi à faire la paix entre le dernier nommé et son ancien bras droit, Me Madické Niang. L’information a été livrée par Mayoro Faye , secrétaire National chargé de la communication dans un texte que nous vous proposons in extenso.



Compte rendu Mission du Khalif Général des Mourides auprès du Président Abdoulaye Wade



Le Khalif Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a envoyé le vendredi 15 novembre 2019 son frère Serigne Issakha Mbacké, ancien Ambassadeur, auprès du Président Abdoulaye Wade pour lui transmettre un message en deux points dont l’un porte sur ses relations avec Madické Niang.

Le messager a indiqué au Président Wade que le Khalif Général des Mourides souhaitait sa réconciliation avec Madické Niang.

Le Président Wade a répondu que, le vœu du Kalif étant un Ndigeul, pour sa part, le Kalif pouvait considérer la réconciliation comme déjà faite.

Serigne Issakha a ajouté que, de son côté, Madické Niang avait dit au Khalif qu’il avait toujours souhaité cette réconciliation et que, pour cette raison, il n’avait voulu ni occuper ni louer la maison de Fann qu’il avait prêtée au Président Wade, ajoutant que les clefs étaient toujours sa disposition.

Serigne Issakha a aussitôt appelé Maître Madické Niang pour l’informer de la mission qu’il était en train d’effectuer auprès de Maître Wade et que, sur instruction du Khalif Général des Mourides, aussitôt son entretien terminé, il s’acheminait vers lui.

L’envoyé du Khalif établit alors le contact téléphonique entre les deux personnalités qui échangèrent quelques mots d’amabilité.



Pour finir, Maître Madické Niang a annoncé qu’il était prêt à se rendre au domicile du Président Wade selon sa convenance.



Mayoro FAYE, secrétaire National chargé de la communication





