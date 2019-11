Dernière minute – Le golfeur Samba Niang arrêté par la gendarmerie Samba Niang alias Papi, célèbre golfeur professionnel, traverse des moments difficiles depuis hier. Il a été arrêté par la gendarmerie.

Fondateur de Senegal Golf League, il oeuvre beaucoup pour le développement du Golf au Sénégal. Malheureusement son différend avec le président de Fédération Sénégalaise de Golf (FSG), Baïdy Agne, va lui priver de liberté. Une source proche du triple champion de l’Open du Sénégal vient de confirmer qu’il a été arrêté par la gendarmerie depuis hier.



En effet, Samba Niang serait accusé d’avoir adressé des propos déplacés à l’endroit Baïdy Agne, révèle la source . Il a été cueilli au Méridien par la gendarmerie au moment où il pratiquait son sport favori. Entendu par les limiers de Thiong, il sera par la suite gardé en vue.



Pour rappel, Baïdy Agne a attaqué Samba Niang lors de la cérémonie de remise de prix de l’Open Sénégal, édition 2019, remporté par ledit golfeur.



Nous y reviendrons pour plus de détails sur l’arrestation et la garde-à-vue de Samba Niang.

