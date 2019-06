Dernière minute - Le procureur requiert un an de prison ferme contre Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye risque la prison. Le Procureur général de la Cour d’appel de Dakar a dressé un réquisitoire de feu contre l’ancien Premier ministre dans le procès l’opposant à son ex épouse, Aminata Diack. Le maître des poursuites, Babacar Sadikh Niang a requis un an ferme contre l’ancien Premier ministre.

Et pour ce qui est de son complice Abdou Thiam, le maître des poursuites demande la relaxe. Car selon lui, Thiam a agi sous le contrôle de ses supérieurs.



Le procès en appel d’Abdoul Mbaye, pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie s’est ouvert, ce mardi, à la Cour d’appel de Dakar.











Source pressafrik

