Dernière minute : Levée des restrictions des transports interurbains et maintient du couvre- feu de 23h à 5 h du matin

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juin 2020 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

« A compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transports interurbain sur toute l’étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23 heures à 5 heures du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain », a annoncé le ministre de l’Intérieur Aly Gouille Ndiaye.



Ce pendant, une horaire de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Les réunions dans des endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sports et les Casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d’assouplissement.



M.Ndiaye de préciser que ces mesures d’assouplissement seront accompagnées de mesures barrières comme le port systématique de masque, la distanciation physique, l’existence de Manifeste pour tous les départs dans le domaine des transports.

Leral.net







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos