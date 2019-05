Dernière minute: Macky Sall pour une personnalité "indépendante et consensuelle", pour diriger le processus du Dialogue national

Du nouveau dans le projet du dialogue national initié par le président de la République, qui aura lieu le mardi 28 Mai 2019. En effet, selon un communiqué envoyé à leral.net par la présidence de la République et signé par Mahmoud SALEH, Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet politique du président de la République. " le Dialogue national constitue une exigence démocratique qui engage les différentes composantes de notre société."



Autre précision de de taille apporté par dans ce communiqué, c'est que dans ce cadre, le Chef de l’Etat souhaite "le choix d’une personnalité indépendante et consensuelle pour diriger le processus du dialogue national. Dans le même esprit, le Chef de l’Etat exprime sa disposition à mettre en œuvre les consensus issus de cet exercice important dans la poursuite de la modernisation de notre modèle démocratique."

