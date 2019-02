Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dernière minute- Me Abdoulaye Wade va...parler ! Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 14:06 | | 0 commentaire(s)| Après avoir goûté à cette situation privilégiée de Président de la République, "où tout vous est facilité, où le moindre geste de la vie quotidienne est accompli par d’autres", Me Abdoulaye Wade vit reclus depuis quelques années dans sa résidence française sise à Versailles.



C'est depuis cette commune française, chef-lieu du département des Yvelines dans la région Île-de-France, mondialement connue pour son château ainsi que pour ses jardins, que le prédécesseur du PR Macky Sall aux manettes du pouvoir Exécutif, entend délivrer son premier message avant son retour au Sénégal prévu le jeudi prochain.



Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que Me Wade a jeté son dévolu sur la SEN TV pour parler aux Sénégalais et aux Sénégalaises. D'ailleurs, notre confrère, le tonitruant Ameth Aïdara séjourne depuis quelques jours dans la capitale française. Aux dernières nouvelles, l'animateur de "Teuss" va rencontrer Me Wade cet après-midi du lundi pour l'interview en Wolof.



Inutile d'être devin pour subodorer que "Pa Bi", qui n’avait jamais imaginé sa défaite, en 2012, rumine encore sa colère et que Macky, en prendra pour son grade.



"Pa Bi", qui ne décolère également pas pour le "K" de son fils, disqualifié de la Présidentielle du 24 février prochain, va saisir l'opportunité de cet entretien exclusif, pour encore tirer à bout portant sur le régime marron.



Nous osons espérer qu'Ameth Aïdara réussira à décrocher l'exclusivité du candidat à la magistrature suprême, qu'il va finalement soutenir.



dakarposte.com



