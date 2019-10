Dernière minute: Ousmane Sonko attendu ce week-end à Ziguinchor

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 10:29 | | 1 commentaire(s)|

Le leader du Pastef Ousmane Sonko est attendu ce week-end à Ziguinchor, son fief politique. Il arrive vendredi dans la matinée dans la capitale sud du pays, selon communiqué qui renseigne qu’il mènera ce jour des « activités privées et personnelles dont la prière la grande mosquée de Ziguinchor ». Le document ajoute que le samedi Sonko recevra ses militants en audience, ensuite tiendra une « conférence de presse ouverte au public » avant de terminer sa visite par une caravane dans les rues de de la commune. Hasard du calendrier ou une coïncidence troublante ? Le leader des Patriotes quitte Dakar le même jour où les députés se penchent sur l’affaire des 94 milliards du Tf 1451/R qui l’oppose à Mamour Diallo. A signaler qu’il va organiser une conférence de presse ce jeudi et il y aura à ses côtés ses avocats.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos