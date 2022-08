Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Derniers jours de vacances au Sénégal oriental : Aliou Sall chez Thierno Tidiane Ba, le Khalife du Dental Rédigé par leral.net le Mardi 23 Août 2022 à 18:40 | | 0 commentaire(s)| Chers amis et lecteurs je vous remercie d’avoir partagé mes courtes et intenses vacances passées avec beaucoup de joie dans le Senegal oriental et dans le Fouladou. En ce dernier jour, j’ai choisi d’aller me recueillir auprès de Thierno Tidiane Ba, Khalife du Dental, cette communauté Tidiane qui a fait de Madina Gounass sa capitale.

Madina Gounass, la Sainte, a été fondée en 1936 par Thierno Mouhamadou Saydou Ba, un Grand Soufi de la Tarikha Tidiane. Aujourd’hui pas moins de cinquante mille âmes vivent dans l’agglomération située au Nord-Est de la région de Kolda, dans le département de Velingara, sur un plateau alimentant la Casamance et le Gouloumbou. C’est ici que le Disciple de Cheikh Hamed Tidiane Cherif, guide par une force spirituelle, a choisi d’implanter le Dental, cette communauté Soufi qui applique un Islam rigoureux inspiré de la Souna Mouhamedienne (SAS).



Thierno Cheikh Tidiane Ba, puriste gardien du Temple, perpétue cette tradition Soufi. Chaque année, il accueille le Daakaa, retraite spirituelle d’une dizaine de jours, qui rassemble des centaines de milliers de fidèles de la Sous région. Lors de ce pèlerinage, exclusivement dédié à la prière, au Zikr et aux Khassida, seuls les hommes sont admis. Chaque matin, lors du Daakaa, une émouvante lecture du Saint Coran précède les causeries religieuses.



Au delà du Daakaa, la vie à Medina Gounass reste ponctuée par la religion et les cinq prières dans la Grande Mosquée fondée par Thierno Mouhamadou Saydou Ba et construite par son disciple et khalife Thierno Mansour Barro, fils de l’illustre Thierno Ahmadou Barro, qui a été lui-même un inspirateur du Guide de Medina Goumass.



J’ai été accueilli avec ma famille en Talibe par Thierno Ibn Oumar Ba, frère cadet du Khalife Thierno Tidiane.



J’espérai être juste reçu par le Khalife mais le Saint Homme a tenu à ce que je reste prier la Tisbar avec lui. Thierno Tidiane a poussé sa générosité jusqu’à demander à la communauté des fidèles de faire une prière spéciale pour ma famille et pour moi. Pour le Pays et pour le Président de la République aussi. J’ai terminé ma Ziaar en allant me recueillir devant le mausolée de Thierno Mouhamadou Saydou Ba. J’ai prie pour tous mes amis. Qu’Allah agrée !



Je vous donne rendez vous aux prochaines vacances peut être dans le Sine Saloum In Sha Allah. A moins de succomber à vos nombreuses demandes de me voir écrire plus souvent !



Fin de vacances, sous le sceau du spirituel



Aliou Sall







