Derniers réglages en vue du Grand Magal 2020: Touba Mowahibou de Serigne Ousseynou Kane est déjà prête Rédigé par leral.net le Mardi 22 Septembre 2020 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| Avec des récitals de Coran, de khassaïdes, des échanges et des mobilisations de fonds, le quartier Mowahibou des HLM Grand Médine a vibré hier comme si on était au coeur de la ville Sainte de Touba. Avec ses derniers réglages en vue du Grand Magal, la Dahira Touba Mowahibou de Serigne Ousseynou Kane est passée par là…

Présidée par Serigne Ousseynou Kane, Borom Khalima Gui, une rencontre avec ses disciples s’est déroulée aux HLM Grand Médine situées dans la banlieue dakaroise des Parcelles Assainies.



L’objectif de cette rencontre était de procéder aux derniers réglages avant le Magal de Touba prévu dans deux semaines. Le guide religieux a eu des séances d’échanges avec des responsables et collaborateurs de cette association religieuses.



Selon les informations recueillies par votre site Leral.net, malgré les impacts négatifs du Coronavirus qui a impacté tous les secteurs de l’économie sénégalaise, 32 millions 500 000 FCFA ont été mobilisés pour une réussite de ce grand événement religieux, édition 2020.



« Notre ambition est d’aller toujours plus haut et plus loin », nous a confié de leurs responsables...



