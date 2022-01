Déroulement des élections locales : Ce qu'en pensent les magistrats !

L’Union des magistrats sénégalais (Ums) a appelé hier vendredi ses membres à «persévérer davantage dans leur mission».



Une mission qui, lit-on dans le communiqué, «se poursuit avec la phase de traitement des recours, pour le bien de la Justice et du peuple au nom de qui elle est rendue». L’Ums dit se féliciter aussi du travail considérable qui a été accompli par la Justice lors des élections locales du 23 janvier dernier.



Car, «les magistrats ont travaillé dans la transparence et la neutralité, à travers les délégués des Cours d'Appel et les Commissions départementales de recensement des votes». L’Ums salue ainsi la «collaboration précieuse» des autres acteurs du processus électoral.

